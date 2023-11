Susanna Griso le ‘cruza la cara’ a Isabel Rodríguez por la amnistía: “No nos vendan que es para la concordia”

Susanna Griso le cruzó la cara a Isabel Rodríguez.

Durante su intervención en el programa ‘Espejo Público’, la portavoz del Gobierno se metió en un jardín al defender que Pedro Sánchez cumplía “su palabra” al beneficiar a los golpistas catalanes. Una manifestación de la que se hizo eco Susanna Griso y con la que comenzó su entrevista.

“Eso de que Pedro Sánchez siempre cumple su palabra, no sé, ministra cómo lo va a defender usted pero si quiere le hago aquí el listado de los incumplimientos”, preguntó la presentadora de ‘Espejo Público’ que pasaba a enumerar el listado de promesas no cumplidas por el presidente del Gobierno.

“Negó que la amnistía tuviera cabida en la Constitución, aseguró que los independentistas no conseguirían ni la amnistía ni el referéndum, rechazó que un político pueda indultar a otro, prometió traer a Puigdemont de vuelta a España para que pudiera ser juzgado, prometió reformar para que el Gobierno no eligiera a los magistrados del Constitucional, nombró ministra de Justicia a la fiscal general del Estado… Puedo seguir…”, le reprochó Griso a Rodríguez.

La presentadora se percató de cómo la portavoz del Gobierno evitaba darle una respuesta y la interrumpió para hacérselo saber. “Pero ministra, me puede usted seguir hablando de los logros del Gobierno pero no es la pregunta que yo le hacía, yo le hablaba de los incumplimientos y no me puede negar ninguno de ellos”, le apuntaba la comunicadora ante las cámaras de Antena 3, mientras que Isabel Rodríguez , de nuevo, hacía oídos sordos a la cuestión y se ponía a hablar sobre la sesión de investidura, lo que provocaba que Susanna Griso volviera a detenerla.

Más presión

“Usted me habla de la sesión de investidura y yo le puedo recordar todas las entrevistas que concedió, que son muchas el presidente, durante la campaña electoral y siendo candidato del PSOE, en donde aseguró por activa y por pasiva que la ley de amnistía no se iba a aprobar porque era inconstitucional, no se refería a la que presentaron Junts y Esquerra en el año 21, se refería a la que estaban pidiendo en ese momento los grupos independentistas” le indicó la periodista.

“¿No es más honesto, coherente, ministra, decir, posiblemente lo entendería mejor la gente, que se ha hecho la amnistía que se ha presentado esta proposición de ley porque necesitan los siete apoyos de Junts para que pueda ser investido el presidente Sánchez mañana?”, le preguntaba a la socialista que respondía que “dadas las circunstancias”, esto de los pactos, también era “política”.

La respuesta indignó a Susanna Griso que no dudó en mostrarse rotunda con la portavoz del Gobierno. «Pero, entonces, no nos vendan que es para buscar la concordia en Cataluña porque parafreaseando a la propia Laura Borrás, en Cataluña no sé si hay concordia ahora mismo, lo que es evidente es que estamos ante una quiebra de la convivencia en España», zanjó.