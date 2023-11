El doctor Cabrera estalla con Iker Jiménez contra los ‘indepes’: «¡No me sale de los cojones pagar la deuda!»

El programa Horizonte de Iker Jiménez y Carmen Porter del jueves 16 de noviembre versó sobre la investidura de Pedro Sánchez y más en concreto, sobre el pago que tendrá que hacer para haber llegado a este momento, a renovar su estadía en La Moncloa. Es decir, la amnistía. En la mesa del programa de Cuatro se sentaron, entre otros, un penalista, un juez magistrado y el psiquiatra forense José Cabrera.

Aunque esta amnistía que afectará a todos los implicados en el procès es el asunto que más indignación ha generado entre la sociedad y ha provocado las protestas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Sin embargo, menos se está hablando de la condonación de la deuda catalana que asciende a más de 15.000 millones de euros. Uno de los puntos en los que ERC y, sobre todo, Junts más hincapié han hecho para poder llegar al pacto de investidura con el Partido Socialista y hace así de nuevo presidente a Pedro Sánchez renovando el gobierno de coalición con Sumar, akelarre de todas las izquierdas, incluida la rebotada de Unidas Podemos.

En la tertulia de Iker Jiménez fue, precisamente, José Cabrera el que ha sido más tajante con la pasta que se va a perdonar a los independentistas después de haber despilfarrado a gusto para organizar sus shows independentistas.

Fue justo en el momento de terminar la tertulia, cuando Cabrera pidió paso al conductor. «El doctor Cabrera dice que se va si no dice una cosa», advertía con cierto tono de guasa Iker Jiménez. «Me voy si no hablo, aunque sea 15 segundos», continuó Cabrera en tono de humor. «¡Como Umbral!», apostilló Iker Jiménez, en referencia al icónico momento del autor de Mortal y Rosa, con Mercedes Milá.

Así de contundente se mostró cuando, finalmente, Iker le dio la palabra:

“Señores, yo no estoy dispuesto a pagar con mis impuestos los 15.000 millones que se van a condonar a Cataluña, porque no me sale de los cojones”.