José Luis Corcuera pone a bailar a Susanna Griso con un vapuleo formidable a Pedro Sánchez

Harto de las mentiras de Pedro Sánchez.

José Luis Corcuera volvió a demostrar en su nueva aparición mediática, esta vez en ‘Espejo Público’ (Antena 3), que no se traga ni una sola de las trolas del inquilino de La Moncloa.

Quien fuera ministro del Interior con Felipe González como presidente del Gobierno se mostró duro con el actual mandatario socialista y se sorprendió ante Susanna Griso que haya una parte de la sociedad que haya asumido como normales hechos que no se sostienen bajo ninguna circunstancia.

Para empezar, le dio un tremendo repaso a Sánchez:

Y tampoco se olvidó de quien fuera su mano derecha en el arranque de su anterior legislatura, Carmen Calvo:

Bueno, pues yo estaba entonces de acuerdo con ella. Lo que me extraña es que ella no esté hoy conmigo.

Corcuera entiende que en un Ejecutivo sin mayoría haya que pactar, pero no hasta el punto de perpetrar cuestions manifiestamente ilegales:

No entiendo cómo hemos naturalizado que hechos gravísimos aparezcan como normales. Pero no solamente el Gobierno decía que era inconstitucional y que esto no iba a ir en su programa electoral. Hay veces que para gobernar no puedes cumplir lo que llevas en tu programa, tienes que pactar pero no es normal que pactes aquello que no va en tu programa y además has dicho que es ilegal.