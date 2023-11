Margallo sopapea a Calvo con su hemeroteca sobre esa amnistía ilegal que ahora tanto jalea

Ya lo dice el viejo adagio.

Que antes se coge a un mentiroso que a un cojo.

Aunque en este caso habría que decir a una mentirosa.

Carmen Calvo, exvicepresidenta primera del Gobierno con Pedro Sánchez, sacó a relucir todo su repertorio de trolas sin freno respecto a la amnistía.

La misma socialista que no hace mucho defendía con uñas y dientes que esa figura no tenía encaje alguno dentro de la Constitución Española, ahora, por obra y arte del sanchismo, de repente sí que tiene visos de combinar a la perfección con la Carta Magna.

En el programa ‘laSexta Xplica‘ trató de venderle una moto estropeada a la audiencia, pero se topó con quien fuera ministro de Exteriores en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), José Manuel García-Margallo, quien recordó todas las intervenciones pasadas de Carmen Calvo cuando se oponía frontalmente a la concesión de esa amnistía a los golpistas catalanes por, precisamente, colisionar frontalmente con los principios constitucionales:

Carmen Calvo en 2021, en el Senado, de pie y con mascarilla, por cierto: «La amnistía no es planteable es un Estado constitucional y democrático. Es una decisión política que no cabe en nuestra Constitución». Y la Constitución no ha cambiado. Segundo, ¿qué es un golpe de Estado? Porque aquí estamos hablando con una enorme alegría. Un golpe de Estado quiere decir el intento de alterar el orden constitucional por un procedimiento no establecido en la Constitución y lo que pasó el 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia posterior es un golpe de Estado.