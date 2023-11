Feijóo arrasa en el plató de Griso con un diagnóstico contundente sobre Sánchez y un anuncio muy esperado

Cree que Pedro Sánchez necesita pasar por el diván.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y líder de la oposición, concedió su primera entrevista televisiva después de la celebración del debate de investidura celebrado los días 15 y 16 de noviembre de 2023.

En el plató del ‘Espejo Público’ (Antena 3), el programa presentado por Susanna Griso, el político gallego decidió dar su diagnóstico sobre uno de los momentos más bizarros vividos en el Congreso de los Diputados, las risotadas del presidente del Gobierno.

Sánchez quiso burlarse de la frase que había dicho Feijóo sobre que no era presidente porque no quería.

Para Feijóo, ese momento resultó bochornoso y una burla a todos:

Creo que ahí hay un tic patológico que sería bueno estudiar por lo que saben de esto. Escuchar a Sánchez reírse de que yo no he asumido los compromisos con Juntos que me han impedido ser presidente del Gobierno, reírse de eso, acredita, en primer lugar, que no tiene un concepto moral de lo que es asumir la responsabilidad de ser presidente del Gobierno y que no entiende cómo alguien pudiendo serlo, no lo ha sido, porque no estoy dispuesto a asumir ese tipo de compromisos.