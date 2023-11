Cristina Pardo lo peta en laSexta con un formidable consejo a las despechadas Irene Montero e Ione Belarra

Siguen coleando las escenitas de marras.

Y es que a nadie se le ha pasado por alto el tremendo rebote de Irene Montero y de Ione Belarra en el mismo instante en el que tuvieron que traspasar sus carteras del Ministerio de Igualdad y de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Las podemitas se pusieron hechas un basilisco y reventaron por completo unos actos meramente protocolarios y en los que los cargos salientes y los nuevos titulares se dedican palabras de cortesía.

Pero aquí no fue el caso y la política morada se dedicó a lanzar andanadas llenas de resentimiento en ese traspaso de poderes.

El programa ‘Más Vale Tarde‘ (laSexta) del 21 de noviembre de 2023 le dedicó un tiempo a analizar el comportamiento de Irene Montero y Ione Belarra.

La que se mostró más contundente fue Cristina Pardo, quien aconsejó a las ya exministras lo que ellas o su partido debían haber hecho si tan enfadadas estaban con la decisión adoptada por Pedro Sánchez de recuperar Igualdad para una ministra de la órbita socialista y dejar a los de Podemos fuera del Ejecutivo:

Ha habido muchos momentos destacados, entre ellos uno que me llamó mucho la atención, las duras críticas de Ione Belarra e Irene Montero al presidente del Gobierno en el traspaso de sus carteras. Chica, si no te gustaba el presidente del Gobierno, podías haber votado en contra el día la investidura. Pero hombre, votar a favor del presidente del Gobierno y después arremeter sin ninguna contemplación contra Pedro Sánchez porque no te ha nombrado ministra cuando. además, llegaste a la política porque no te importaban los cargos, sino cambiar las políticas…