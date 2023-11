EL NUEVO MINISTRO DE TRANSPORTES LA LÍA PARDA EN TVE

Óscar Puente se carga en solo nueve segundos el pacto de la infamia de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont

"Yo lo he dicho claramente cuando se me pregunta, 'si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado?' Problamente no lo hubiéramos adoptado"