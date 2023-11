¡Para verlo en bucle! El líder del PP catalán noquea a Xabier Fortes (TVE) por su pringosa equiparación entre policías y golpistas

Es para ver una y otra vez el palo que le pegan a Xabier Fortes.

El presentador de ‘La Noche en 24’ (TVE) tenía como invitado el 23 de noviembre de 2023 al líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández.

Evidentemente, uno de los temas que se abordaron fue todo lo relacionado con la amnistía a los golpistas.

Para el político conservador la decisión de Pedro Sánchez no tenía ni pies ni cabeza y detalló las razones por las que estaba en contra de esa medida a quienes trataron de fracturar la unidad de España:

Mucha gente no puede entender que ERC esté intentando meter en la amnistía a personajes, a energúmenos, que se dedicaron a lanzar ladrillos a agentes de la Policía a los que dejaron discapacitados y que se han tenido que retirar a los 45 años. Mucha gente no lo entiende y da igual la ideología. Mucha gente no entiende que Juntos por Cataluña esté pretendiendo amnistisar al abogado de Puigdemont que, aparte de haber sido condenado por secuestro en el pasado, ahora está procesado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.