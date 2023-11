La vicealcaldesa de Jerusalén vuelve a golpear a Susanna Griso por sus paños calientes con Pedro Sánchez

El rebote es de los que hacen afición.

Y es que el pique entre Susanna Griso y la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum, ya empieza a ser un clásico.

Este 27 de noviembre de 2023, la presentadora de ‘Espejo Público’ (Antena 3) quiso abordar con la política las declaraciones de Pedro Sánchez en Israel y las consecuencias que las mismas han generado.

La periodista fue a degüello:

Fleur Hassan fue tajante:

Como por ese lado Griso vio que no podía meterle el rejonazo, trató de afearle las muertes de civiles en Gaza a manos de Israel hablando de falta de proporcionalidad. La respuesta de la vicealcaldesa de Jerusalén, demoledora:

La vicealcaldesa de Jerusalén aseguró que el presidente del Gobierno español no se entera de la misa ni la mitad:

El problema es que nadie se entera de la realidad que vivimos aquí. Pedro Sánchez dice que matamos niños indiscriminadamente. Es una mentira. Pedro Sánchez no puede dar lecciones a Israel porque saca a los radicales de la prisión. Demuestra que no ha abierto un libro de historia. ‘Uy, mira qué inteligente este hombre diciendo que necesitamos la paz’. No lo sabíamos, nos dijo algo que no sabíamos. Ya nos olvidamos de él desde el primer y segundo día.