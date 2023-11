Ayuso noquea a Sánchez con una colosal paliza en tres asaltos

Tres asaltos descomunales.

Isabel Díaz Ayuso, en una extensa entrevista en Trece TV, en el programa ‘El Cascabel’, dejó noqueado a Pedro Sánchez a cuenta de la actualidad.

Varios asuntos fueron los tratados con la presidenta de la Comunidad de Madrid, dos de ellos de rabiosa actualidad como el intento de ahogar a los madrileños con el Plan Hidrológico del Tajo y la exclusión de autoridades madrileñas con la inauguración del AVE entre Madrid y Asturias.

Finalmente, a modo de nota de humor, la mandataria de la Puerta del Sol aseguró que ella no leerá el nuevo libro de Pedro Sánchez y dio una razón de peso para no hacerlo.

El primer zurriagazo a la administración sanchista vino a cuenta del Plan Hidrológico del Tajo que perjudicaría notablemente a la Comunidad de Madrid y que ya ha recibido varias alegaciones por parte de los técnicos del Canal de Isabel II.

Ayuso comentó que:

Son decisiones que van a perjudicar directamente al desarrollo de la región de Madrid, al crecimiento poblacional, y es de un dirigismo supuestamente ecologista y de una actitud liberticida nuca visto. No se hace contra ninguna otra región. No sabemos a qué podemos atenernos. Madrid recicla y consume su agua, que es la joya de los madrileños, de una forma exacta, sin perderla. Nosotros pedimos amparo al Supremo porque si seguimos así vamos a quedar asfixiados. Esta demanda ya se presentó en octubre porque además las alegaciones de nuestros técnicos no han sido escuchadas. Quieren convertir a Madrid en un lugar invivible.