Vicente Vallés sopapea al líder del PSOE vasco por calcar la letanía sanchista sobre EH Bildu

Mal empieza el líder del PSOE en el País Vasco y candidato a las elecciones autonómicas.

Eneko Andueza, conferenciante en el Nuevo Economía Fórum, presentó las líneas maestras de lo que será su programa de Gobierno y, especialmente, la política de pactos postelectorales.

El secretario general de los socialistas vascos aseveró que su propósito era el de ganar las elecciones y gobernar en solitario o buscando apoyos si así lo dictaminasen las urnas:

Mi aspiración es ganar las elecciones, tender la mano, tender puentes. Todo lo que se salga de ahí no me interesa de momento y probablemente de final tampoco.

Sí dejó una reflexión sobre EH Bildu que dio mucho de que hablar, principalmente porque vino a decir que no estaba dispuesto ni a hacer presidente vasco a un candidato de la formación de Arnaldo Otegi ni tampoco a formar gobierno con ese partido:

Se insiste mucho en el con quién, pero aquí lo importante no es con quién, es para qué. Será muy importante el para qué, si es para transitar a la independencia, no, a hacer candidato al lendakari de Bildu y a formar Gobierno con ellos, le diré no.