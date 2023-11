Rubén Amón denuncia en un espléndido minuto qué intenciones esconde Sánchez tras su ‘muro democrático’

Se puede decir más alto, pero no más claro.

Rubén Amón, en un espléndido minutazo en ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), dejó bien a las claras la noche del 28 de noviembre de 2023 cuáles son las intenciones que esconde Pedro Sánchez tras ese ‘muro democrático’ que pretende levantar cual cordón sanitario.

El colaborador del programa de Pablo Motos no se anduvo por las ramas y fue a degüello a por el inquilino de La Moncloa:

Cuando Pedro Sánchez decide construir un muro, al otro lado empieza a haber demasiada gente. Me refiero a que él ha decidido que en ese muro tienen que estar el PP y VOX , que tienen que estar los jueces, que tienen que estar los empresarios y que tienen que estar los periodistas que no son afectos a su causa.

Amón subrayó los peligros que tiene esta persecución contra la prensa que no le baila el agua al Gobierno socialcomunista:

Eso provoca una discriminación que me parece muy peligrosa porque un Gobierno puede hacer mucho daño a la prensa. Lo puede hacer a través de la discriminación informativa porque filtra noticias solo a medios que le son afines, porque no va a programas o espacios que puedan considerar incómodos, porque juega con la publicidad institucional y esto es un principio que tendría que ser mucho más equitativo.

Denunció esa doble arma de jugar con las campañas institucionales y las campañas de acoso contra periodistas concretos:

Un Estado puede hacer campañas publicitarias y escoger a qué medios sí y a qué medios no. Este Gobierno, además, se ha puesto a señalar personalmente a periodistas con el ánimo de intimidarlos. Señalar a un periodista, y tú eres un ejemplo Pablo (Motos) significa situarlo en la picota para ser objeto de la agresión y del ataque verbal y no solo verbal.

Y cuando un Gobierno decide emprender una causa contra un tipo de prensa que no es doméstica, que no es mansa, que no es afín, la democracia es la que se daña. Yo no digo que los periodistas tengan que ser el centro de gravedad del Universo, pero la prensa y la forma de trabajar es un criterio de democracia inequívoco.