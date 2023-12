Esperanza Aguirre deja rabiando a Esther Palomera con un festival de estacazos contra Francina Armengol

¡Qué mal lleva Esther Palomera que los invitados no se amolden a su modo de pensar!

En el programa ‘Cuatro al Día‘ del 29 de noviembre de 2023, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, fue entrevistada para que diese su punto de vista sobre varios aspectos de la actualidad.

La jornada venía marcada por el feo institucional del Gobierno Sánchez a Isabel Díaz Ayuso al no invitarle al viaje entre Madrid y Asturias para inaugurar el último tramo del AVE que une ambos territorios.

Y por el otro, el discurso sectario que se marcó Francina Armengol, presidenta del Congreso, en la solemne apertura de la XV legislatura.

Pues bien, cada opinión de Aguirre era poco menos que despreciada por la periodista progre que, en el colmo de los despropósitos, intentó que la política no opinara sobre lo de la tercera autoridad del Estado arguyendo que ya se había hablado del tema al principio del programa.

Obviamente, sus intentos de amordazar a Esperanza Aguirre fueron baldíos.

Comenzando con el tema de la no invitación a la presidenta madrileña a ese acto inaugural del tramo final del AVE en Asturias, la exdirigente del PP fue tajante:

Yo creo que el PSOE tiene un problema con las invitaciones. El señor Bolaños asiste cuando no estaba invitado y en cambio no invitan a la presidenta de Madrid al AVE entre Madrid y Oviedo. Me parece absurdo.

En ese momento, Palomera, fuera de cámara, masculló algo y a Aguirre no se le escapó el detalle:

Esta, con mucha mala leche, respondió:

Que ese es un debate de mucha altura lo de decir si me han invitado o no me han invitado.

Esperanza Agurre, que conoce a la perfección a la periodista, soltó:

La tertuliana, con muy mala baba, replicó:

Y a renglón seguido intento imponerle la agenda de temas sobre los que podía hablar:

La expresidenta madrileña saltó:

Palomera, con voz de raspa, salió por peteneras:

Pero Aguirre, que tiene más tablas que nadie, dejó noqueada a la periodista:

Me alegro que hayáis hablado, pero como yo he estado puedo contarlo. No he visto en mi vida nada menos institucional. Había empezado muy bien porque ese primer texto se lo habían hecho los letrados, pero luego ha seguido con un discurso absolutamente sectario. Es la primera vez en la historia que media Cámara no aplaude el discurso de quien tiene que ser el presidente de todos los diputados. No ha condenado los atentados de Hamás, ha hecho un inventario de la legislación socialista y se ha olvidado de toda la legislación que se han aprobado a lo largo de los 45 años. Parece que cuando no estaba el PSOE no había legislación. ¡Es de vergüenza, una cosa totalmente sectaria! Para ella media Cámara no existe.