Lo de Sánchez en TVE es el colmo de la indecencia

El masaje de TVE a Pedro Sánchez es el colmo de la indecencia.

El presidente del Gobierno celebró por todo lo alto la puesta en marcha de la XV legislatura con una entrevista-masaje en TVE por cortesía de Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

Los presentadores de ‘La Hora de La 1‘ se limitaron a lanzar preguntas al presidente del Gobierno que este contestó sin mayores complicaciones y sin que los periodistas le repreguntasen o le colocaran en aprietos.

Y temas había para haber puesto a Sánchez en un brete.

Uno de ellos, sin ir más lejos, lo de la amnistía, cuando el entonces candidato del PSOE negaba la mayor en las entrevistas y en los mítines electorales de cara a la cita con las urnas del 23 de julio de 2023:

En un Parlamento de 350 diputados, más de 50 estaban pidiendo la amnistía para superar un conflicto. Yo he defendido el normalizar la situación en Cataluña. No era el paso siguiente que hubiera querido dar, pero es un paso coherente. Al igual que ha pasado con el divorcio y la ley del matrimonio homosexual, que se manifestaron entonces, acabarán actuando como el dicho de si te he visto no me he acuerdo.

Va a ser bueno para el país. En política, como en la vida, hay que optar entre las soluciones ideales y las posibles. Las ideales es poder optar por tu programa electoral si tienes la mayoría absoluta. Pero si no la tienes, están las soluciones posibles. Entiendo que haya muchos electores conservadores e incluso no conservadores refractarios, que tengan dudas sobre esta decisión, pero lo que les puesto garantizar es que va a ser buena.

Igualmente, Sánchez le coló a los presentadores de la televisión pública el gol de que nada tiene que ver la acción de Gobierno con los encuentros que tendrán PSOE y Juntos por Cataluña:

Lo que hacemos es una reunión entre partidos políticos, donde tenemos que hacer política. Cada partido tiene posiciones muy distintas. Ellos defienden la independencia y nosotros el estado de las autonomías.

Y de paso aprovechó para colocar la figura del verificador, a pesar de que su propio partido también negó la existencia o la necesidad de la figura del verificador:

La figura del verificador es buena porque los dos partidos tienen posiciones muy dispares y una extraordinaria desconfianza.

Sobre sus críticas a Israel, nuevo mitin de Pedro Sánchez sobre el particular. Una vez más empezó por darle un palo a Hamás que acabó derivando en un tirón de orejas a los israelíes:

Cuenta con nuestra condena y repulsa. Hamás tiene que liberar a todos los rehenes sin condiciones. Pero también pedimos a Israel que tiene que contener sus acciones según el derecho internacional humanitario. Es evidente que tenemos que plantear una solución política para acabar con esta crisis, y esa solución pasa por el reconocimiento del estado palestino.

Este es un Gobierno proeuropeo y en interés de Europa, es necesario el reconocimiento de Palestina. Es interés de Europa la estabilización de una región, porque sino, se puede expandir a otras zonas. Europa no se puede permitir tener dos frentes de guerra abierta: en Ucrania y otra en Oriente Medio, junto al Mediterráneo.

