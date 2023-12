Colosal Carlos Cuesta: Vea cómo destapa en un santiamén todas las contradicciones de los socios de Pedro Sánchez

Un minuto y medio para enmarcar.

Carlos Cuesta deja a la altura del betún a todo los socios de Pedro Sánchez después del penoso espectáculo ofrecido el 29 de noviembre de 2023 con motivo de la solemne apertura de la XV legislatura.

El director adjunto de ‘Libertad Digital‘, invitado en el programa ‘Buenos Días Madrid‘ (Telemadrid) el 30 de noviembre de 2023, puso en su sitio al PSOE por haber salido a criticar que PP y VOX se negaron a aplaudir el sectario discurso de la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol.

Cuesta dejó bien claro que la exmandataria del Gobierno de Baleares no había estado a la altura institucional que requiere su cargo y que, puestos a evaluar gestos, recordó que si los diputados de Abascal y de Feijóo no habían aplaudido, al menos sí que habían asistido al hemiciclo, no como muchos de los socios que votaron afirmativamente en la investidura de Pedro Sánchez:

Veamos el modelo Sira Rego, ahora no cobro, no aplauso. Ahora aplauso porque cobro, ahora no, ahora represento a mí partido, pues casi que sí. Yo por lo menos pediría un poquito de coherencia. Lo que estamos presenciando es una aberración. Ione Belarra, por ejemplo, se te planta con el pañuelo palestino. ¿Quiere hacer eso mismo? Váyase a la dictadura de Hamás. Reivindique allí los derechos de las mujeres, que los reivindicamos todos aquí porque este es un país libre. Reivindique allí los derechos de los homosexuales, que los reivindicamos aquí todos. Madrid es la plaza de orgullo gay por algo, porque es donde más libres y más seguros se sienten. ¡Váyase a la franja de Gaza, allí bajo la dictadura de Hamás, se pone usted el pañuelo y hace un discurso sobre los derechos LGTBI, que aquí los hacemos todos porque podemos y porque es una democracia.

Le lanzó una pregunta al portavoz del PSOE:

Es una aberración. Patxi López hablado de que es que ha faltado a la lealtad institucional el PP por no aplaudir. Y todos los socios con los que conforman el Gobierno están fuera diciendo ‘anarquía y cerveza fría’. Pero, ¿qué es esto? ¿Esto es un Gobierno? ¿Esto va en serio?

Para Cuesta todo esto es un síntoma del respeto que se le ha perdido a los votantes:

No es que se haya perdido ya la compostura y el respeto por España, la compostura y el respeto por la Constitución y por la monarquía. Es que se ha perdido el respeto por los propios votantes. Se están riendo de sus votantes. Me pongo un palestino y con eso ya soy propalestina. Ahora, no iré a defender los derechos de la mujer allá, que lo mismo no salgo. Oye, digo que los del PP no aplauden, pero es que los míos ni siquiera han entrado en la sala. Pero es que los míos son buenos, porque son del bloque progresista. Los suyos son malos porque defienden la Constitución.

Y la guinda del pastel la conforma Gabriel Rufián, antiespañol acérrimo… salvo cuando toca cobrar la nómina: