A Ábalos le entra la risa nerviosa al escuchar los ‘zascas’ de Pérez-Reverte a Sánchez

A José Luis Ábalos le entró la risa nerviosa al escuchar los ‘zascas’ de Arturo Pérez-Reverte a Pedro Sánchez.

Durante su intervención en el debate de ‘laSexta Xplica’, el diputado del PSOE escuchó las duras palabras del reconocido escritor en ‘El Hormiguero’, donde acusó al líder del PSOE de ser “personaje fascinante”.

«Es un pistolero, un tipo que no repara en nada. No ha leído un libro en su vida, estoy seguro de eso; pero tiene en las venas a Maquiavelo. Es valiente, es tenaz, es atrevido; no tiene escrúpulos ninguno. Es el personaje político más interesante de España y puede que de Europa», añadió Pérez-Reverte.

Un incómodo Ábalo tuvo que escuchar en directo afirmaciones como: «Está jugando de una manera inteligente con todos nosotros. Sánchez vendería a su madre, pero no la entrega; entrega a la nuestra en vez de a la suya, y además nos convence de que es la suya la que ha entregado. Pero para eso hay que valer. No hay enemigos a su altura; son todos unas moñas. Caerá solo cuando no tenga nada que vender».

Cómo se despachó» le chinchó la presentadora, Verónica Sanz, al socialista. A lo que el exministro solo pudo decir con una sonrisa nerviosa: «Yo creo que está seducido, vaya. Básicamente».

«Tal y como lo ha dicho, parece la historia de una seducción fatal», intentó atacar un Ábalos que negó conocer cómo le sentaron las palabras de Pérez-Reverte al presidente del Gobierno. Y, de inmediato, buscó atacar a Alberto Núñez Feijóo.

«Sigue una línea, que no solo lo que dice Pérez-Reverte, sino también el propio (Alberto) Núñez Feijóo hizo también una alusión de que tenía un tick psicopatológico», aseguró. Lo que generó que la propia Celia Villalobos se riera a la cara del socialista por intentar desviar la atención.

“Celia, conforma la realidad a tu gusto…”, lanzó el diputado socialista visiblemente enfadado. La ‘popular’ siguió disfrutando del momento, mientras Ábalos defendía su argumento: «Esto se está permitiendo ya, con gracia, incluso, con sonrisas, hablar sobre la descalificación personal, que es la deshumanización que estamos viendo en la política».