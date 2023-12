María Peral (‘El Español’) despluma a Sánchez en TVE por su descomunal ignorancia judicial

María Peral desplumó a Pedro Sánchez en directo.

En su intervención en el programa ‘La hora de la 1’ en TVE, la periodista de ‘El Español’ no toleró las palabras del presidente del Gobierno en su entrevista Àngels Barceló en la Cadena SER, donde acusó al PP de ‘lawfare’ por “bloquear” la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La presentadora Silvia Intxaurrondo ponía énfasis en las palabras del líder del PSOE: “El presidente del Gobierno opina que hay ‘lawfare’ en la política española y en España. Lo ha vuelto a repetir y asegura que el caso más evidente es el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial”.

Peral comenzaba su intervención de forma contundente: “Me parece una hipérbole totalmente improcedente por parte del presidente del Gobierno, que denota que no sabe siquiera lo que es el Consejo General del Poder Judicial”.

Tras reprocharle que desconocía lo que era la Fiscalía por asegurar que dependía del Gobierno, la periodista desmontó en segundos al presidente del Gobierno:

“Consejo General del Poder Judicial no puede hacer ‘lawfare’ sencillamente porque el ‘lawfare’ es la utilización de los procedimientos judiciales para la persecución ideológica o política y el Consejo General del Poder Judicial no tramita ni un solo procedimiento judicial, no interviene en la jurisdicción, no dicta resoluciones, no hace juicios, no emite sentencias”.