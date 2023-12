Ana Rosa se pitorrea del señalamiento mediático de Miriam Nogueras: «Me la sopla»

Cortita y al pie.

Ana Rosa Quintana, en ‘TardeAR‘ (Telecinco), respondió a las palabras de Miriam Nogueras, la subordinada en el Congreso de los Diputados de Carles Puigdemont, sobre los periodistas que deberían de ser purgados de su profesión por, supustamente, haber atacado a Cataluña e intentar apagar cualquier atisbo de independentismo.

Según la portavoz de Juntos por Cataluña, nombres sobradamente conocidos del mundo de la comunicación, han estado implicados en una operación para intentar acabar con Cataluña. Esas personas, según Nogueras, serían Ana Rosa Quintana, Mauricio Casals o Antonio García Ferreras.

Evidentemente, la presentadora de la primera cadena de Mediaset no quiso dejar en el olvido este ataque, si bien consideró que el mismo había que valorarlo como una simple pataleta sin mayores efectos:

A mí, la verdad les quiero decir una cosa, me la sopla, me da igual lo que diga esta señora, me da lo mismo.