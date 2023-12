Josué Cárdenas deja para el arrastre y en directo a un periodista que lleva el carnet de Sánchez en la boca

Josué Cárdenas y Alberto Pozas se volvían a ver las caras en Telemadrid después de un primer encuentro tremendamente desagradable por culpa del ex número dos de la secretaría de Estado de Comunicación con Miguel Ángel Oliver y en gobierno de Pedro Sánchez.

Pero esta vez el tertuliano de Periodista Digital no fue condescendiente y atacó con todo, como debe ser. La cara de Pozas es para verla.

Y es que no se puede ser tan jeta en la vida de haber tenido un puesto en un Gobierno de determinado color y después aparecer pontificando por las tertulias como si nada. La credibilidad es cero, y más cuando este tipo de gente va sin escrúpulos y mirando por encima del hombro a sus contrarios.

Pozas: «Yo me dediqué allí a lo que me dedicaron, que no era para hacer política.