Juan del Val tritura sin miramientos a Pedro Sánchez en un colosal alegato en laSexta

Colosal.

Juan del Val triunfó en ‘La Roca’ (laSexta) con tres minutazos que son una auténtica delicia.

El escritor, reconocido votante de partidos de la izquierda como el PSOE, no duda en sacudirle una ensalada de zascas al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El periodista y escritor consideró que el dirigente sociacomunista recurre a todas las artimañas posibles para perpetuarse en el poder sin mostrar ningún tipo de rubor. Lo último, el masivo engaño electoral del 23-J, tanto por la fecha como por el programa electoral que ocultó a todos los españoles.

Del Val comenzó por desmontar una falsa teoría:

Hay un excesivo número de catetos que consideran que apoyar a Pedro Sánchez es ser de izquierdas y no apoyarle es ser de derechas. Y esta es la simplificación que a mí me provoca más enfado.

Preguntado por aquella entrevista de Pablo Motos a Pedro Sánchez en ‘El Hormiguero’ (Antena 3) donde se le puso al presidente del Ejecutivo un vídeo con unas palabras de Juan del Val hablado de fraude electoral por mor de la fecha escogida para las elecciones generales, en pleno verano, el comunicador aseveró que:

Viví ese momento con mucha impotencia porque en ese momento yo estaba en el plató y la peor cosa que te puede pasar en la vida es no poder defenderte y yo ahí me la comí con patatas fritas. Puede ser que en ese momento, cuando lo dije, el término no fuera el preciso. Yo lo que dije es que un presidente tiene que promover que la gente vote y no me parecía una fecha que promoviera que la gente votase.

Y para mí eso era un fraude y lo definí de esa manera. Si luego tú ya quieres, como hicieron en determinadas campañitas en Twitter , a través de comunities managers, que intentar convertir una cosa en algo que tú no has dicho para desacreditarse, ya es otra cosa. Pero jamás dije que si ganaba Pedro Sánchez era un fraude electoral.

Nuria Roca, encargada de entrevistar a Juan del Val por su libro ‘Bocabesada‘, soltó una reflexión que le dio pie a su invitado a terminar de poner como hoja de perejil a Pedro Sánchez:

No. A mí Pedro Sánchez me cae mal. Veo cosas en él que yo detesto en las personas como es el victimismo. Es llorica. Si eres presidente del Gobierno, ¿cómo no te van a criticar muchacho? Además es truquero. Y no tiene ideología. Puedo decir que no tiene principios, pero lo que no tiene es ideología.