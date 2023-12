Susanna Griso sacude a Nadia Calviño por blanquear el apoyo del PSOE al asalto proetarra de Pamplona

Susanna Griso sacudió a Nadia Calviño por su blanqueo al apoyo del PSOE al asalto proetarra del Ayuntamiento de Pamplona.

Durante su entrevista en el programa ‘Espejo Público’, la presentadora de Antena 3 quiso saber si veía posible un acuerdo entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez después del “pago en diferido” a EH Bildu con la entrega del Ayuntamiento de Pamplona. A lo que la ministra de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno intentó quitarle hierro a lo ocurrido en Navarra.

“Vamos a ver, tiene que haber una reunión entre ellos. Son dos representantes institucionales y tienen que reunirse y tienen que hablar, eso es la normalidad de la democracia. Y por lo demás, tenemos que huir de las exageraciones y de encontrar anormal lo que es la normalidad democrática, como es que se lleguen a acuerdos en un ayuntamiento”.

A lo que Griso le replicó: “No es un ayuntamiento cualquiera y usted lo sabe. Porque el PSOE se había comprometido a no propiciar un Gobierno de EH Bildu”. A lo que, incómoda, intentó defenderse la socialista: “Bueno eso yo no lo sé, la verdad que no conozco ese acuerdo”.

Sin embargo, la periodista evitó que se escapara con excusas. “Era una línea roja que, hasta ahora, se había respetado y es la primera vez que se supera”, le reprochó.

“De lo que estamos hablando es de desbloquear un ayuntamiento, dando la oportunidad a la segunda fuerza más votada en ese ayuntamiento. Me parece que es normal y eso está sucediendo en toda España”, se defendió Calviño, quien aprovechó para intentar echar balones fuera.

“Lo que sí me parece importante, es que no lo saquemos de proporción. Estamos hablando de un ayuntamiento concreto, igual que no podemos sacar de proporción que no se pudo llegar a un acuerdo de Melilla”, precisó.

A lo que Griso ya no pudo morderse la lengua y mostró su indignación: “¿Cree que es comparable?, ¿de verdad?”. La ministra de Economía no pudo defender sus argumentos y acabó soltando: “Yo solo digo que las negociaciones en los ayuntamientos y cambio de alcaldes es algo normal en el transcurso de la legislatura y que hay acuerdos a los que se puede llegar en determinado momento para desbloquear la situación en un ayuntamiento”.

Y tildó el pacto del PSOE y Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona como “el primer capítulo de normalidad democrática”.