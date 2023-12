María Jamardo estalla en directo ante la inoperancia del prepotente Óscar Puente

Fantástica intervención de María Jamardo contra el ‘bulldog’ del Gobierno Sánchez.

La tertuliana, presente en la mesa de debate del programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), sacudió de lo lindo a Óscar Puente por su inoperencia y su manifiesta prepotencia ante el caos ferroviario de las últimas semanas.

Los descarrilamientos en la estación de Atocha, que provocó que el servicio de Cercanías quedase completamente alterado, o los incidentes del fin de semana del 15-17 de diciembre de 2023 en las provincias andaluzas de Cádiz y Málaga dieron pie a que los presidentes autonómicos de Madrid y Andalucía, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, alzaran la voz para reclamar mejoras en el servicio de trenes y actuaciones en las infraestructuras.

Sin embargo, el ministro de Transportes, del PSOE, salió por peteneras y a exigir a ambos dirigentes que se centrasen en sus competencias y dejasen de meterse en los cometidos ministeriales.

Ante esta actitud sobrada y altanera de Puente, María Jamardo no pudo contenerse y le dio un repaso en toda regla:

Este señor es absolutamente insignificante, no es capaz de gestionar como ministro nada de lo que está pasando en su ministerio desde que llegó. Casual y sospechosamente, desde que él llega, se produce un incidente tras otro. No sé si será casualidad, si es que es gafe o que no sabe gestionar las cosas. Hasta ahora no habíamos conocido ni un solo descarrilamiento. Oye, ha llegado el señor Puente y descarrilan todos los trenes de España, además con heridos y con consecuencias muy graves.

Pero él, lejos de dar explicaciones o de decir que está tomando las medidas necesarias o de decir que se están sentando en una mesa o un gabinete de crisis, que los convocan muy rápido para los bulos del culo y gilipolleces varias, pero para esto resulta que no convocan un gabinete de crisis.