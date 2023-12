Feijóo retrata a Sánchez por su asalto a Telefónica y las ‘amenazas’ de Moncloa a los empresarios

Alberto Núñez Feijóo denunció las ‘amenazas’ del Gobierno de Pedro Sánchez a grandes empresas españolas.

Durante su entrevista en el programa ‘Espejo Público’, el líder del PP analizó la entrada del Gobierno en Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), donde lamentó que el líder del PSOE oculte a la oposición qué planes tiene para ejecutar dentro de la multinacional.

Tras dar por buena la información de ‘El Confidencial’ que denuncia que Telefónica solo se enteró unas horas antes de la operación, Feijóo ‘desnudó’ a Sánchez al explicar cuál es el mensaje que le están mandado a las grandes empresas españolas.

“El mensaje del Gobierno es que puedo controlar las empresas en España y ojito porque también les puedo meter impuestos como los que les he metido a otras empresas y, al final, tengan ustedes cuidado con el Gobierno”.

Para el ‘popular’ era innecesaria la operación de la Sepi (y su endeudamiento por 2.000 millones de euros), ya que “a Telefónica la podemos ordenar a través de la reglamentación y sin la necesidad de entrar en su consejo o de intentar controlar la compañía”.

Este Gobierno ya no disimula y aspira al control de las empresas. Es posible ordenar Telefónica a través de la reglamentación, sin necesidad de entrar en su Consejo. pic.twitter.com/B3be5bjAgN — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 21, 2023

Nuevo ‘zasca’ a Sánchez

La última vez que Feijóo participó en una entrevista con Susanna Griso, acusó a Sánchez de tener un «tic patológico». A pesar de que rectificó y afirmó que «si le molesta [al presidente del Gobierno], como es natural, lo retiro», también aprovechó para meter un nuevo ‘zasca’.

A propósito del vídeo publicado recientemente por el PSOE con una recopilación de las supuestas descalificaciones hechas al presidente del Gobierno desde el Partido Popular, Feijóo no da marcha atrás. Al contrario, aclara que «a veces hay que describir la realidad» y añade que «cuando una persona no te cuenta la verdad, hay que decirlo, cuando una persona es frívola hay que decirlo», pero termina asegurando que se mantiene en la postura que declaró en su momento: «Yo no vengo a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganarle las elecciones».

Tenso encuentro con Sánchez

Ya antes de acordar que el encuentro entre los líderes de los dos partidos con mayor representación tendría lugar, la polémica sobre los tiempos, anuncios y contenido del mismo ha sido la nota predominante.

Probablemente el mayor reproche del PP al PSOE es el de haberse enterado por los medios de la voluntad de Pedro Sánchez de reunirse con Feijóo. También observar que «los 11 puntos de la reunión en un documento que los presentaba ordenados de igual manera en que los publicaba la prensa», molestaban a los populares. Aun así las expectativas de Feijó sobre la reunión viernes serían optimistas, y afirma: «Yo voy a intentar mañana cerrar un acuerdo».

Feijóo defiende llegar a acuerdos «siempre dentro de la constitución», como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pacto sobre el que se muestra confiado. También, durante la entrevista hace una serie de alusiones a los últimos pactos que abría alcanzado el Partido Socialista con distintos partidos independentistas y hace afirmaciones como las siguientes:

«Sánchez va a ser presidente el tiempo que quiera Puigdemont». «España está siendo tutelada como un estado en el que presuntamente se atenta contra el estado de derecho».

Más adelante expresa que «yo respeto la Presidencia del Gobierno, pero si nos callamos, ¿Quién protege la igualdad de los españoles ante la ley?»