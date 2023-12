Risto Mejide se lleva el sopapo de sus tertulianos por comprar el ‘fake’ de ‘El País’ sobre la pelea en las Cortes Valencianas

La jugada le salió regulera a Risto Mejide.

Incluso podría decirse que el ridículo perpetrado por el propio comunicador fue de tal calibre que hasta tuvo que ir modulando su discurso inicial para acabar casi riéndose del diputado del PSOE que era la víctima de una supuesta agresión del vicepresidente valenciano y perteneciente a VOX.

Pero antes de llegar a esa cuasi bajada de pantalones, el comunicador de ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) vendió de manera grandilocuente la noticia de un altercado en el pleno de las Cortes Valencianas entre el socialista José Chulvi y el voxero Vicente Barrera.

El presentador compró de inicio la noticia de ‘El País‘ en la que se hablaba de que el de VOX había poco menos que propinado dos golpes fuertes al parlamentario del PSOE.

A renglón seguido puso la escena y antes de entrevistar a solo una de las partes, al político socialista, pidió a sus dos tertulianos, la expolítica de ERC Pilar Rahola y al periodista de ‘ABC’ Javier Chicote, que entrasen a valorar si había habido o no agresión.

Este último aseguró que:

Yo no he visto ninguna agresión y además he analizado la escena como aficionado al mundo de los guantazos y es nuestro invitado el que se ha acercado y ha invadido el espacio del contrario.