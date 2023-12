Vicente Vallés repasa todas las mentiras de Sánchez y tiene clara cuál será su próxima concesión a los golpistas

Pedro Sánchez niega el referéndum de autodeterminación a los independentistas.

Esa negativa del presidente del Gobierno socialcomunista a que Cataluña pueda celebrar una consulta para separarse de España es considerada como una frase con poco fuste.

Y es que el inquilino de La Moncloa ya no engaña a nadie después de ver el rosario de cambios de opinión que ha ido teniendo a lo largo de su permanencia en el poder.

Vicente Vallés dedicó un amplio repaso a todas las mentiras de Pedro Sánchez con relación a todas las concesiones que, de inicio, le iba negando a los independentistas como los indultos, quitar o rebajar los delitos de malversación y sedición o la aprobación de la amnistía.

Ahora, después de que tras su encuentro con el presidente catalán, Pere Aragonès, dijera que el referéndum de autodeterminación no tiene encaje constitucional posible, el presentador del informativo de las 21 horas de Antena 3 no dudó de que antes lo imaginable el mismo será concedido a los golpistas catalanes para que estos no le muevan la poltrona de La Moncloa.

El periodista de Atremedia comenzó comentando el nuevo desplante protocolario nada más acabar Pedro Sánchez su rueda de prensa posterior al encuentro con el dirigente catalán:

Pedro Sánchez terminó su comparecencia ante los medios en el Palacio de la Generalitat en Barcelona delante de las bandera de Cataluña y España. Cuando el presidente terminó, una diligente funcionaria de la Generalitat apareció inopinadamente para llevarse la bandera nacional en un rápido y súbito movimiento para que el presidente de la comunidad autónoma catalana compareciera solo con la bandera catalana. Estos gestos inamistosos con los símbolos tienen larga tradición. En septiembre de 2021 ocurrió lo mismo después de una reunión con Aragonès. Cuando Sánchez terminó su intervención, mientras se hacían las pruebas de sonido, un operario de la Generalitat hizo desaparecer la bandera nacional.

Vicente Vallés está convencido, viendo el historial de incumplimientos del líder del PSOE sobre que no se rebajaría a conceder ni un privilegio a los golpistas, de que el final estos tendrán ese referéndum de autodeterminación: