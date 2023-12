La pamplonesa Cristina Pardo repudia el gesto con el que Arnaldo Otegi celebra el regalazo del PSOE a Bildu

Estalló de lo lindo.

Como pamplonesa que es y, por tanto, conocedora de lo que se mueve por su tierra, Cristina Pardo sintió en la tarde del 28 de diciembre de 2023 verdadero asco ante el gesto de Arnaldo Otegi una vez se consumó en la capital de Navarra la traición de Pedro Sánchez.

Joseba Asirón, de EH Bildu, se hacía con la alcaldía gracias a los votos del PSOE y de las marcas blancas del PNV y Podemos. Apenas habían pasado unos minutos cuando el mandamás de la formación bilduetarra publicaba en sus redes sociales una foto que para nada era casual:

Cristina Pardo, desde ‘Más Vale Tarde‘ (laSexta), estalló ante la imagen colocada por Otegi, que no era otra cosa que un pañuelo rojo que, aparentemente, podría ser un símbolo de Pamplona. Pero nada más lejos de la realidad, era un pañuelo reivindicando la fusión de Navarra con el País Vasco:

No se trata de un pañuelo de Pamplona, es un pañuelo de Euskal Herría. Es lo que a ellos les gustaría, unir el País Vasco, Navarra y el País Vasco francés. Pero Navarraes ahora mismo es una comunidad autónoma. Ver a Otegi celebrando esto con este pañuelo me causa una repulsión que no puedo. Lo que Otegi aplauda, lo que sea, yo, en contra.