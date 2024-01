Javier Chicote triunfa en Cuatro con una atinada reflexión sobre el apaleamiento al monigote de Pedro Sánchez

No cuela el argumento del delito de odio.

A pesar que desde el PSOE y el Gobierno Sánchez se ha salido en tromba a defender la idea de que el apaleamiento de un muñeco que representaba al presidente socialcomunista tenía que ser llevado a la Fiscalía, lo cierto es no hay jurista en España que se atreva a respaldar la ocurrencia.

Javier Chicote, periodista de investigación del diario ‘ABC’ y contertulio habitual en ‘Todo es mentira‘ (Cuatro), aseguró que no había rastro alguno de delito, independientemente de que él consideró que, en todo caso, ese tipo de ‘performances’ lo único que hace es beneficiar, precisamente, al PSOE y a la figura de Pedro Sánchez:

Aquí no hay ningún delito, no lo hay por ningún lugar. ¿Qué va a hacer la Policía? ¿Le va a poner un flexo a este señor y a preguntarle que por qué apaleó al muñeco? Es que esto es una locura. El PSOE sabe perfectamente que esto no es ningún delito.