Una jueza manda al banquillo a Risto Mejide y Miguel Lago por un delito de odio

Risto Mejide y Miguel Lago tendrán que sentarse en el banquillo.

La jueza María Ángeles Velázquez, del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el presentador y comunicador y uno de los entonces colaboradores del programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) por la «reiteración de una conducta que por su gravedad, reiteración o entidad discursiva pudiera provocar, directamente o indirectamente, sentimientos de odio».

Fue en noviembre de 2021 cuando ambos fueron denunciados por la Asociación Liberum y el abogado José Luis Mazón por entender que acababan de cometer un delito de odio, tipificado en el artículo 510 del Código Penal, contra aquellas personas que habían decidido no vacunarse contra la Covid-19.

Tanto Mejide como Lago respaldaron las medidas que algunos países implementaron contra aquellos que optaron por no inocularse las dosis con el argumento de que lo que se estaba era inyectando chips para controlarles:

Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien. Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto.