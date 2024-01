Troleo sin paliativos al enfermero podemita que pulula por las televisiones para poner a caldo a Ayuso

Solo sale para rajar contra la sanidad madrileña.

Y, por supuesto, señalar a Isabel Díaz Ayuso.

Ahora, con el auge de casos de enfermedades respiratorias que están colapsando los hospitales a lo largo de toda España, pareciera que solo es Madrid donde los políticos encargados de la sanidad no saben gestionar los recursos.

En ese contexto encuentra su particular charca para rebozarse el enfermero Guillén del Barrio, quien, una vez más hurtó a los espectadores su militancia podemita.

En ‘Cuatro al Día‘ salió a la carga contra la sanidad pública madrileña:

Estamos peor que la semana pasada, tenemos 20 pacientes para 12 camas en una sala y en otra sala 38 pacientes para 30 camas. Lo que colapsa los hospitales es la ruina del sistema sanitario. La gripe llega todos los años y por estas fechas pone en relieve lo que pasa de fondo y es que en los centros de salud no dan abasto. Hay en municipios de la Comunidad de Madrid, donde las urgencias no tienen médico, por ejemplo, en Colmenar Viejo son 60.000 habitantes y no tienen médico. El sistema está tan tensionado, que cuando no hay camas para todos, para dejar camas libres, cancelan operaciones que se hacen por la tarde, aumentando las listas de espera.