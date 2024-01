Hasta Elisa Beni se cae del caballo sanchista y carga contra la chapuza parlamentaria del PSOE

Ni los más cafeteros comulgan con determinadas cuestiones que pretende meter con calzador Pedro Sánchez.

La premura del presidente del Gobierno socialcomunista con los tres reales decretos que tendrán que convalidarse o decaer este 10 de enero de 2024 en el pleno del Congreso de los Diputados no ha gustado a alguien tan de la cuerda del sachismo y del PSOE como es Elisa Beni.

La tertuliana, presente en el programa ‘Más Vale Tarde‘ (laSexta) puso el grito en el cielo. Y no solo ya por las prisas del Ejecutivo para sacar adelante esas medidas, sino porque además entiende que se ha hecho una mezcla bastante sospechosa y que se ha metido en el mismo paquete cuestiones que nada tienen que ver con lo meramente social.

Para Beni, el Ejecutivo sanchista ha optado por hacer un batiburrillo con esos decretos leyes y cree que se necesita un debate en profundidad:

Ya han hecho un batiburrillo en cada decreto ley y ahora quieren hacer otro batiburrillo en cada uno de los tres reales decretos leyes. Hay uno que, efectivamente, son las medidas económicas, que también cuestiona Podemos , pero hay uno que es el 6/2023 que contiene lo que eran dos leyes orgánicas que estaban en tramitación y que reforman absolutamente lo que es la Justicia en España como no se ha reformado en 150 años, la financiación pública, etcétera. Estas son medidas que, bajo mi punto de vista, se tienen que tramitar como leyes y tienen que poderse enmendar porque hay muchas cosas muy discutibles en ese decreto.

La escritora no vería con malos ojos que alguno de los decretos acabase tumbado:

A mí, si el 6/2023 , en el que se encuentra, lo que dicen los independentistas, el nuevo artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el que hay además muchísimas más cosas, como el que todos los juicios sean telemáticos y los acusados ya no vayan delante del juez. Hay cosas muy graves que hay que discutir. A mí ese decreto me parecería muy bien que cayera.

E igualmente critica que Pedro Sánchez se escude en esta figura del decreto ley para que no pueda haber debate:

Lo que está haciendo el Gobierno es hablar de todo y haciendo ver como que todos son decretos para la gente. Hay un decreto en el que dicen que nos jugamos 10.000 millones de euros y lo explico muy brevemente. El Gobierno tenía dos leyes orgánicas preparándose. Esas dos leyes orgánicas no estaban terminadas de hacer. Sánchez convoca unas elecciones y los decretos decaen porque cae la legislatura y, como se lo ha prometido a Bruselas, ahora quiere meter todo como decreto ley para que no se pueda enmendar y no se pueda debatir.