Félix Revuelta (Naturhouse), contundente en Telecinco sobre las amenazas de la banda de Puigdemont a las empresas

Félix Revuelta mostró su rotundo rechazo a la polémica propuesta por Junts.

Durante su participación en el programa ‘Mirada Crítica’, el presidente de Naturhouse tildó de “aberración” la propuesta del partido de Carles Puigdemont de dar incentivos fiscales para las compañías que regresen a la región y multas para las que mantengan sus centros de producción alejados de sus sedes sociales.

“Nuestros políticos en vez de preguntarse qué se hizo mal para que las empresas se fugaran de Barcelona, nos quieren castigar y no se dan cuenta de que cuando una empresa cambia de localización es siempre por razones de seguridad jurídica o situaciones beneficiosas para cualquier compañía”, explicó.

“Yo cambié la empresa después de 50 años y esto supone un coste económico y emocional muy importante del que no se dan cuenta ellos. Entonces, ellos en cambio de ver qué han hecho para que esto suceda, lo que hacen es tirar para delante y nos quieren sancionar… cosa que no voy a permitir”.

Para el empresario, “es muy fácil arreglar el problema de Cataluña sin hacer estas tonterías que hacen ellos”. Por lo que recomienda mejorar la seguridad jurídica “que no la tienen” y hacer “políticas económicas racionales”. De ahí que le reproche a los independentistas: “Cuando un Gobierno te dice que elijas entre un mercado de 500 millones de hispanoparlantes por otro de cinco millones de catalanes… ¡Están locos!”.

Al ser preguntado por Ana Terradillos sobre si había pensado volver a Cataluña, Revuelta fue tajante: “Sí me lo he planteado, pero no he visto ningún cambio. Todo lo contrario, hemos ido a peor”. De ahí que dejó claro que no prevé regresar hasta que se “dejen las políticas tribales que cada vez se están potenciando más” y hasta que “los políticos dejen de estorbar”.

Tras recordar que ningún empresario de alto nivel acudirá a una región donde obligarán a sus hijos a estudiar catalán o al propio directivo, también considera que una bonificación del Gobierno no será suficiente para que las empresas regresen a Cataluña. ¿El motivo? “que una bonificación no resuelve el problema principal” que hay en la comunidad autónoma.

“Los empresarios necesitamos que los políticos no nos estorben, no que nos ayuden. Y, a veces, los políticos estorban más de lo que ayudan”, sentenció.