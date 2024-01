Alfonso Serrano le cierra el pico a Risto Mejide por justificar el nuevo caso de nepotismo en el Gobierno Sánchez

Rifirrafe de los buenos en ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro).

Uno de los asuntos tratados en el programa del 17 de enero de 2024 fue el nombramiento de Marta Morano como nueva directora general de Ordenación de la Seguridad Social.

El hecho hubiese pasado desapercibido de no ser porque Morano es, nada más y nada menos, que la pareja de Carlos Cuerpo, el ministro de Economía que recién llegó al puesto tras la marcha de Nadia Calviño a Europa.

La exclusiva, dada por el periódico ‘The Objective‘, sentó como un tiro a Risto Mejide porque entendió que el medio de Álvaro Nieto había ninguneado las capacidades profesionales de Marta Morano y, de paso, dejar caer que esta había sido nombrada exclusivamente por ser la pareja de Carlos Cuerpo.

Alfonso Serrano (PP) rebatió la falacia del presentador de ‘Todo es Mentira’ y le recordó que si tan excelente currículum tenía la nueva directora general de Ordenación de la Seguridad Social, ¿por qué no fue nombrada hace cinco años?

La bronca se produjo así:

Alfonso Serrano: «Me parece de coña que ahora hagamos este discurso buenista. Y yo no pongo en tela de juicio el currículum, pero la realidad en política es la que es. ¿Hubiera sido nombrada directora general si no fuera la mujer del ministro de Economía? Esa es la cuestión».

Risto Mejide: «No, esa no es la cuestión».

Alfonso Serrano: «Sí lo es porque, a lo mejor, tendría que haber sido nombrada antes. Son tantos los casos de nepotismo, de enchufismo y de amiguismo en el Gobierno de Pedro Sánchez que es que… ¿cuál era el currículum del presidente de Correos, que la dejó arruinada, más allá de ser el amigo de Pedro Sánchez?».

Risto Mejide: «Serrano, ¿tú has escuchado el currículum de esta señora?»

Alfonso Serrano: «Pero si me parece muy bien…».

Risto Mejide: «¿Pero tú lo has escuchado? ¿Y te parece que es equiparable al de una persona que no era más que el chófer de Pedro Sánchez?»

Alfonso Serrano: «Te lo equiparo. El marido de Nadia Calviño, que era otro profesional. Mira su currículum. Le nombraron director de no sé qué de Patrimonio Nacional y se echaron atrás porque vieron que no era ético. Mira, te digo una cosa, a mí me gustaría que esta reflexión que hacéis se trasladara a otros casos en los que no se rasca del currículum de determinadas personas que puedan tener algún tipo de parentesco» .

Risto Mejide: «Pero no es que se rasque, es que mira el titular, ‘a la pareja de Carlos Cuerpo’. Yo creo que una persona, sea quien sea, con este currículum, es indigno que tengan que citar a su pareja para decir que la han puesto ahí justamente por lo que tú estás acusando sin pruebas, que la han puesto ahí por nepotismo».

Alfonso Serrano: «Risto, si yo no cuestiono su carrera. Lo que estamos diciendo es que aquí la manga ancha, o para todos o para ninguno. Viendo el currículum del Gobierno de Pedro Sánchez veo que es un familiar más que accede en el escalafón al margen de su currículum, que yo no digo que no sea bueno».

Risto Mejide: «¡Pero si tiene un currículum que es la leche!»

Alfonso Serrano: «Pues a lo mejor tenía que haber sido nombrada hace cinco años».