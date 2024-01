La sorprendente reflexión de Juan del Val sobre Itziar Ituño que no va gustar a las víctimas de ETA

Sigue coleando aún el asunto de Itziar Ituño y su polémico apoyo a la banda terrorista ETA.

Pocos apoyos ha tenido la actriz, que además vio como dos empresas como BMW e Iberia le retiraban su patrocinio tras conocerse su presencia en la manifestación proetarra del 13 de enero de 2024 en las calles de Bilbao.

Sorprendentemente, Juan del Val quiso romper una lanza en defensa de la artista y criticar esa cultura de la cancelación.

En una intervención en ‘La Roca‘ (laSexta), el tertuliano y escritor comentó que lo que habían hecho las marcas era algo mediocre:

Incluso criticó a quienes tuviesen la intención de no ir a ver las películas de Ituño:

El pensar en no ir o no ver una película que participe esa actriz porque no piense igual que tú me parece de una pobreza intelectual..