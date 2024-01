Ana Vázquez (PP) coge por los pelos a José Luis Ábalos (PSOE) por minimizar la imbecilidad que soltó María Jesús Montero

Es lo de siempre.

Si la gracieta la hacen los propios, entonces hay que salir a justificar la misma o a minimizar sus efectos.

En la tarde del 22 de enero de 2024, en el programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro), el socialista José Luis Ábalos se mostró bastante condescendiente con la imbecilidad soltada por María Jesús Montero (PSOE) en contra del portavoz parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, al que se refirió como «el de las gafas y el del poco pelo».

El diputado socialista y exministro de Transportes optó por el clásico argumento del ‘y tú más’ para recordar que cuando los aludidos eran políticos socialistas en el PP se hacía el silencio o se reía la ocurrencia de turno:

Siempre he estado en contra de cualquier alusión física. Recuerdo en un directo, en el que también estaba Ana Vázquez, a raíz de cómo pusieron a Óscar Puente, que lo mejor que dijeron de él es que era un simio incapaz de estar erecto y entonces a Ana no le afectaba tanto y no la vi criticar eso. Mira, el propio Núñez Feijóo se refirió a Pontón como una mujer que se la notaba necesitada, se refirió a Yolanda Díaz como que había un exceso de maquillaje.

Ahí saltó Ana Vázquez, diputada del PP en el Congreso, que tuvo que pegarle el primer corte a Ábalos:

Dijo que había maquillaje en los datos.

El exministro siguió erre que erre:

A mí lo que me llama la atención es que es barra libre y, como dice él, no tengo pelos en la lengua, porque lo mismo dice que el presidente tiene que salir en el maletero de un coche y por eso no pasa nada, es fino y suave y cuando hay alguna alusión que, en este caso, gustará más o menos, no es más que una descripción… A mí lo que me encanta es que hayáis descubierto lo políticamente correcto, eso que aquí alguno llamáis cultura woke, pero parece que cuando se os pone el espejo os da pánico.

