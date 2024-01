Javier Chicote alucina con la abracadabrante salida de Ábalos (PSOE) para justificar que se amnistíe a los terroristas de los CDR

Abracadabrante.

El socialista José Luis Ábalos encontró la piedra filosofal para desviar la cuestión de la amnistía a los ‘cachorros’ de Carles Puigdemont, los CDR, que dejaron Barcelona y otras localidad catalanas patas arriba como consecuencia del procés.

En el programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro), el socialista fue preguntado si de verdad él asume la tesis de que ahora, para beneficiar a los golpistas, existe un terrorismo a la carta. La respuesta, claro está, de manual:

Claro que no hay terrorismo bueno, a quién se le ocurre. Si hay terrorismo, es imposible que pueda ser bueno. Los terrorismos no son malos, son horrorosos.

Pero el entrevistado acabó poniendo el balón donde a él le convino. Risto Mejide cuestionó al ex ministro de Transportes por el hecho de que si el terrorismo no tiene una vertiente menos mala, por qué entonces se hizo la apostilla de que el terrorismo que no violase gravemente los Derechos Humanos no sería considerado terrorismo malo.

El socialista empezó a irse por los Cerros de Úbeda:

Bueno, porque hay quien puede extender la calificación de terrorista a cualquier disturbio, a cualquier alteración de orden público. Mire los que se concentran en la calle Ferraz. Allí ya ha habido 39 heridos, 29 de los cuales policías. ¿Calificamos eso también de terrorismo?

Javier Chicote, jefe de investigación del ABC, rebatió la falacia de Ábalos:

Es que no es el caso. Lo que se califica como terrorismo es esa pieza de los Tsunami y su bloque duro, los CDR, que incluso compraron elementos para hacer explosivos, querían atentar contra comunicaciones, torres de transmisión, bloquear el aeropuerto del Prat, que hubo una acción. Esa es la investigación que va por terrorismo. Y desde el Gobierno se dijo que no se va a amnistiar el terrorismo.

La reacción del político del PSOE, para el mármol:

Si es por eso, desde las concentraciones de la calle Ferraz también se difundieron manuales de explosivos. ¿Es terrorismo eso?

El periodista del diario de Vocento, tras alucinar con la respuesta de Ábalos, le dio la puntilla: