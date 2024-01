José Luis Ábalos acaba desquiciado ante el baño de Andrea Levy a cuenta de la amnistía: «¡Métete en una secta!»

Sigue la amnistía copando las primeras páginas de la actualidad en España.

El PSOE, con José Luis Ábalos como recadero mediático para defender no solo esta medida, sino también justificar la necesidad de amnistiar los actos terroristas cometidos por la tropa del prófugo Carles Puigdemont, no deja de ir a los platós para vender esta decisión como imprescindible para la convivencia política.

El problema es que el exministro de Transportes se puso de los nervios en ‘laSexta Xplica‘ cuando vio que Andrea Levy, política del PP, no estaba por la labor de hacerle el caldo gordo al Gobierno Sánchez y sacó a la luz todas las contradicciones en relación a tan espinoso asunto.

La reacción de José Luis Ábalos, muy ‘morigerado’ en sus formas, fue acabar mandando a todo el mundo que no comprendiera el dinamismo de la política a que se metiera en una secta.

El socialista quiso que tanto la mesa de debate como la audiencia comulgasen con ruedas de molino:

Lo que se trata con las enmiendas es de darle más seguridad jurídica a la norma para que no pueda ser boicoteada y en la línea de lo que es la directiva y el convenio europeo de Libertades y de Derechos Humanos . Porque al final, lo sabemos, todo esto puede terminar en Europa y de lo que se trata es de blindar en lo posible ese propósito político que a algunos no les gusta y lo van a tratar de boicotear como sea.

Levy trató de meter baza:

¿Pero sabes a quién no le gusta?

Ábalos siguió con el raca raca:

Solamente los doctrinarios y a los fundamentalistas no cambian porque son incapaces de interpretar la realidad. Es que la política es dinámica y si no pues te metes en una secta.

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid le daba la puntilla al extitular de Transportes:

Tan blindada y tan garantista queréis que esté que no la están firmando ni los letrados del Congreso y los tenéis que echar a todos porque ninguno dice que esto sea legal, que eso sí que es grave. Es una tremenda irresponsabilidad por parte del PSOE estar haciendo un traje a medida en forma de ley amnésica porque lo que estáis buscando es que la sociedad española olvide lo que pasó recientemente y cuyas imágenes veíamos. Y que no le queréis llamar terrorismo pues…. pero allí se quemaban vehículos, se entraba en comercios y se saqueaban, se cortaban calles, así que aquello de los CDR muy pacífico no era.