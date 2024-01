Cristina Pardo zurra a Gonzalo Miró por jalear el «fachosfera» de Pedro Sánchez

La «fachosfera» de Pedro Sánchez siguió dando juego y generando adeptos.

El último en subirse al carro y jalear como el más fiel adulador del presidente del Gobierno fue Gonzalo Miró.

En el programa ‘Más Vale Tarde‘ (laSexta) aprovechó no solo para defender el término en cuestión, sino también para arremeter contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y la dirigente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Y es que el tertuliano les afeó el hecho de que salieran a criticar al inquilino de La Moncloa por ese insulto contra toda la derecha española.

Mira, yo primero por aclarar al señor Feijóo una cosa, que yo sí me siento insultado cuando él habla. Y cuando habla Ayuso, como madrileño, también me siento insultado. Es que él dice que no va a insultar nunca a los votantes de izquierdas y se debe pensar que somos todos gilipollas. No lo somos. Por aclarárselo a Ayuso, Feijoo y a toda la corte que viene detrás, yo sí que me siento insultado cuando hablan.