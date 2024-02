Feijóo, implacable en el programa de Griso contra Armengol y Bolaños por consentir un ataque masivo contra los jueces

Contundente.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se mostró claro en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) al ser preguntado por lo sucedido en el Congreso de los Diputados con la ley de amnistía.

El jefe de la oposición, a la pregunta de Susanna Griso sobre si el texto pasaría el más mínimo control, tuvo claro que ahora mismo no lo pasaría y dijo que si no fue aprobado porque el PSOE se negó a meter las enmiendas propuestas por Juntos por Cataluña fue, básicamente, porque Félix Bolaños tenía una reunión con el comisario europeo de Justicia y no podía presentarse con un texto aun más grosero si cabe:

Lo que ocurre en España no ocurre en ningún país de la UE y donde ha ocurrido mandó parar Europa. Lo que ha pasado ayer es que ante la reunión con Reynders no podían ir con un proyecto como Junts planteaba. Ayer no se paró la ley de amnistía, se aprobó el dictamen y queda un mes para aceptar más enmiendas.

Subrayó que se asistió a un ataque frontal contra el sistema judicial y ni Francina Armengol, presidenta del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo ni el ministro de Justicia dijeron ni media:

Hay una enmienda a la totalidad al sistema judicial español, se ha dicho que los jueces españoles son prevaricadores y que los jueces son corruptos. Oiga, en sede parlamentaria y la presidenta del Congreso no ha llamado al orden ni ha retirado esos contenidos. El ministro de Justicia debería de haber pedido la palabra e inmediatamente salir en defensa de la Justicia española. Es que esto es un Estado de Derecho.

Igualmente, se mostró muy crítico con Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar, partido que está dentro del Gobierno Sánchez: