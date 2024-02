Javier Nart noquea al PSOE y deja con cara de acelga a Esther Palomera

Magistral.

Javier Nart, abogado y eurodiputado, le metió en ‘Cuatro al Día‘ un viaje sensacional a Pedro Sánchez y al PSOE, a la par que dejaba con cara de acelga a una Esther Palomera a lo que no le gustó un ápice la intervención de este experto en leyes.

El ex de Ciudadanos comentó que aquí el único partido que no ha engañado es el de Carles Puigdemont, que fue básicamente a defender sus intereses:

En cambio, en referencia a Sánchez, acusa a este de amoldarse a las situaciones para poder seguir anclado en La Moncloa:

Por el otro lado, Pedro Sánchez necesita esos votos y por lo tanto se comió sus propias palabras. Todos los ministros que antes dijero que era inconstitucional participaron en aquella decisión que decía el Conde de Romanones, que cuando yo digo no, es no y esto es hasta esta tarde. Es decir, en el momento en que el señor Pedro Sánchez necesita los siete votos de Juntos, que no es que cambie de opinión o mienta, es que carece del sentido ético de la mentira y de la verdad, pasteleará lo que haga falta para ir cubriendo aquellos espacios que significan un procedimiento seguido por la autoridad judicial.