Vicente Vallés describe en 50 formidables segundos el calvario de legislatura que le aguarda a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez lo va a tener en chino a lo largo de esta legislatura.

Sean unos meses, un par de años o la totalidad, hasta 2027, lo cierto es que el presidente socialcomunista va a tener que sudar hasta el último voto.

En cuanto falle alguno de sus socios de investidura, Juntos por Cataluña, ERC, EH Bildu o el PNV, todo lo que lleve el Gobierno PSOE-Sumar será rechazado sin contemplaciones.

Que es lo que pasó, precisamente, con la ley de amnistía, donde la negativa de Sánchez a incluir unos añadidos para que el terrorismo y el delito de alta traición estuviesen contemplados para poder amnistiar a Carles Puigdemont hizo que los de Juntos por Cataluña salieran por Peteneras y votasen en contra.

Vicente Vallés, en Antena 3, definió en menos de un minuto la situación que afronta el inquilino de La Moncloa y dejó patente que es algo que se le viene presentando desde que a mediados de noviembre de 2023 fue investido, una vez más, jefe del Ejecutivo:

Sentenció el periodista de la primera cadena de Atresmedia aseverando que si Puigdemont no logra sus exigencias, lo de la estabilidad gubernamental le viene importando un comino:

Dicho con otras palabras, si Puigdemont no quiere votar a Sánchez, Sánchez pierde la votación. Y si Puigdemont deja de apoyar a Sánchez, a Sánchez se le acaba la legislatura. Y con una desventaja para el presidente porque, si Puigdemont no consigue la inmunidad completa que exige, a Puigdemont la gobernabilidad de España no le importa nada en absoluto.