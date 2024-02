Javier Nart tritura a una ‘soldado’ de Pedro Sánchez por tratar de negar la enésima felonía del PSOE

¡Vaya papelón el perpetrado por Zaida Cantera!

La diputada del PSOE en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo se despachó a gusto en el programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) contra el juez Manuel García Castellón por seguir instruyendo la causa contra Carles Puigdemont y ver si sus hechos pueden ser constitutivos de un delito de terrorismo.

La que fuera soldado, ahora se presenta por los platós como una ferviente integrante de la Guardia de Corps del sanchismo y jalea como si fuese el Bálsamo de Fierabrás la ley de amnistía para los golpistas.

Sin embargo, frente a ella estuvo Javier Nart, un jurista de acreditada experiencia y eurodiputado, que le puso las peras al cuarto a Cantera.

Zaida Cantera: «Yo creo que una cosa es, tienes que respetar la Justicia, tienes que respetar lo que emana de la Justicia, pero lo que está claro es que hay determinados jueces que en determinados momentos casualmente hacen interpretaciones de las leyes que desde luego desvarían un poquito, o se desvían un poquito de lo que el legislador, que no deja de emanar del pueblo la ley que se emite, pretende. Decir que lo que ocurrió en Cataluña es terrorismo, primero es faltar al respeto a las víctimas del terrorismo, y segundo, si eso es terrorismo, vámonos a Ferraz. A Ferraz donde se han repartido panfletos para hacer bombas de carácter ignífugo, bueno, bombas, artefactos, donde ha habido personas con pistolas precisamente en esos altercados, donde han salido heridos policías.

Es que ni una cosa ni la otra es terrorismo, lo que no se puede pretender ahora es que haya un señor que en determinados momentos casualmente lleve a cabo impulsos de procedimientos cuando a él le viene en gana y no cuando realmente se tenía que hacer. Hace cuatro años, cuando inició el proceso no lo era, y ahora sí. Un poquito de por favor, un poquito de por favor. Y yo no soy de las que piensa que hay terrorismo bueno o terrorismo malo. Yo no soy de las que piensa que hay terrorismo bueno o terrorismo malo. El terrorismo es el terrorismo. El problema es el cajón al desastre al que algún… al que algunos quieren meter determinadas acciones que las valoran como terrorismo. Eso es así de sencillo».

Javier Nart: «Oye, vamos a ver. En cualquier procedimiento judicial en trámite, mientras está en trámite, como no conozco el procedimiento, cosa que por lo visto tú ya lo conoces, yo no lo conozco. Pues lo que hago es abstenerme de criterio. Pero a mí, yo lo que hago es ver lo que dice Pedro Sánchez, que ya por lo visto que conoce el procedimiento, pues no sé quién se lo habrá comunicado, ya él, que tiene una capacidad jurídica superior al Tribunal Supremo, al que estamos esperando, porque puede ser que el Tribunal Supremo diga al señor García Castellón, óigame, esto no es terrorismo. O diga que sí. Y en este caso, ¿qué pasa? ¿Que también el Tribunal Constitucional está en la conspiración judio-amasónica bolchevique que decía Franco de lo que éramos demócratas?

De verdad, mira, sinceramente, es profundamente cansino observar que cuando uno milita en un partido, su sentido crítico desaparece. Y yo no he escuchado… Nada más en ningún militante de un partido político una opinión diferente de la que dice su secretario general. Con un agravante. Cuando Pedro Sánchez decía ni amnistía, ni autodeterminación, ni nada de nada, y 21 ministros con él, y toda la bancada socialista con él, cuando dice lo contrario, son todos absolutamente abducidos y dicen lo que él dice. A ver, escúchame, la militancia no significa el ser borregos y ir detrás del pastor. Significa tener espíritu crítico».

Zaida Cantera: «Pues estás enfrente de una persona que votó en contra de precisamente el criterio del partido político. Yo, voté en contra».

Javier Nart: «¿En este tema?»

Zaida Cantera: «Sí, bueno, pero en este tema no hemos votado todavía».

Javier Nart: «Hombre, habéis votado la ley de amnistía».

Zaida Cantera: «Bueno, no, perdona, la ley de amnistía se votó un dictamen y está otra vez en la Comisión».

Javier Nart: «Y hace dos días qué habéis votado, entonces. ¿El partido Real Madrid-Barcelona?»

Zaida Cantera: «Bueno, sí, llevas razón. Se votaron las enmiendas, el dictamen y luego la ley. Llevas razón».