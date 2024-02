Vicente Vallés, estupefacto ante la nueva injerencia judicial de Pedro Sánchez para amnistiar a Puigdemont

No da crédito.

Al igual que millones de españoles, Vicente Vallés, director y presentador del informativo de las 21 horas de Antena 3 Noticias, se quedó estupefacto ante la nueva injerencia judicial de Pedro Sánchez para salvarle, al precio que sea, la cara a Carles Puigdemont.

El dirigente socialcomunistas, al término de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que celebró en Bruselas el jueves 1 de febrero de 2024, comentó en rueda de prensa que los dirigentes implicados en el procés catalán no serían condenados por terrorismo:

Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo, no lo es. Y con este proyecto de ley yo estoy convencido y así lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas.