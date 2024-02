Sánchez descarta un referéndum de autodeterminación ante el mismo Ferreras al que le negó lo de la amnistía

Nueva entrevista a Pedro Sánchez en laSexta.

El dirigente socialcomunista compareció este 5 de febrero de 2024 en el programa de Antonio García Ferreras, ‘Al Rojo Vivo‘, para ser cuestionado por los últimos acontecimientos relacionados con la ley de amnistía.

Se esperaba que el presentador le recordase que a tres días de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 le dijo a su cara en el plató que no había nada que hablar sobre una ley de amnistía para los separatistas catalanes.

Sin embargo, nada de eso. Ferreras se puso de perfil y permitió iniciar a Sánchez con loas a esa amnistía a la banda de Carles Puigdemont:

No es una cuestión de ceder. Es una ley valiente, reparadora y constitucional. Esta ley va a salir adelante. Tenemos máxima disposición al diálogo. El independentismo no es terrorismo.

Por supuesto, el presidente enseguida buscó atacar al Partido Popular:

En 2018 heredé un país no solo con una crisis social y económica, sino también territorial. La alternativa del PP es la ilegalización de partidos. Negociar es difícil, sin duda, pero no queremos volver a la situación de 2017. La sociedad catalana pide que ayudemos a superar las consecuencias de aquello. Creemos que la amnistía es un buen texto. No está en el animo del gobierno cambiar el delito de terrorismo.