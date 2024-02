Sergio Sayas frena en seco el ataque de Tania Sánchez a los jueces que investigan a Puigdemont

Sigue coleando el asunto del señalamiento de los jueces Aguirre y García Castellón por investigar a Carles Puigdemont y sus posibles vínculos con el terrorismo de Tsunami Democrático.

En ‘laSexta Xplica‘, Tania Sánchez, exdiputada autonómica en la Asamblea de Madrid, se tiró a la yugular de los magistrados por, según su criterio, querer opinar sobre una decisión que ella entiende que se circunscribe al ámbito político.

Sergio Sayas, parlamentario del PP en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, quiso dejar un aspecto claro. Y no solo a Tania, sino a toda la bancada progre de la tertulia política del programa de la segunda cadena de Atresmedia:

Una cosa, y con esto acabo. Decidir lo que es o no terrorismo no corresponde ni a ti, ni a mí, ni al presidente del Gobierno. En un país democrático como España, eso le corresponde a los tribunales. Cuando vemos al Gobierno de España , con su vicepresidenta acusando a los jueces de la lawfare, estamos socavando la separación de poderes y actuando de manera irresponsable desde las instituciones. Cuando vemos al presidente del gobierno decir lo que es o no terrorismo, eso supone condicionar a los jueces, intentando influir en sus decisiones. Esto es exactamente lo que hicieron otros en el pasado como la vicepresidenta.

Tania Sánchez se puso como el bicho del pantano:

Este argumento por el que solo los jueces pueden definir el terrorismo no es válido. Todos los ciudadanos de este país, independientemente de su posición o profesión, tenemos ojos y tenemos criterio. Sabemos distinguir entre terrorismo y otras formas de violencia. Hay situaciones violentas, como los ultras en un partido de fútbol, que también causan daño a la policía, o los fachas que se reúnen en Ferraz, pero no son terroristas. Dejad de decir cosas absurdas. Es un hecho que la violencia en sí misma no constituye un acto terrorista, no hay terrorismo porque no hay una organización detrás y no se cumplen ciertos requisitos básicos. Dicho esto, cuando vemos a jueces haciendo autos vergonzantes intentando encajar como terrorismo cosas que no lo son, hay que decir alto y claro que algunos jueces están socavando el respeto a la institución judicial. La separación de poderes es de ida y de vuelta y si un juez quiere opinar sobre lo que se debate en el Parlamento, debería presentarse a elecciones.