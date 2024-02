Rubén Amón resume en 30 segundos los conchabeos de Sánchez con los golpistas: «Está extorsionando el sistema»

No se puede expresar mejor.

Rubén Amón, en poco más de medio minuto, resume con claridad y contundencia lo que está haciendo Pedro Sánchez.

Para el colaborador de ‘El Hormiguero’ (Antena 3), el presidente del Gobierno socialcomunista está trastocando las normas a su conveniencia y sin miramiento alguno para que golpistas como Carles Puigdemont acaben yéndose de rositas:

Para exonerar a sus aliados, cambia el Código Penal de forma que desaparece el delito de sedición y el de malversación. Y ahora, para evitar que puedan complicarse el porvenir con el de terrorismo, se aceleran los tiempos de la investigación para que no do tiempo a terminar y la ley de amnistía esté en operativa antes de que se pueda considerar si ha incurrido o no un delito de terrorismo. Se cambia la forma de proceder a beneficio de su aliado.