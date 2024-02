Ábalos se gana el burreo de Risto Mejide por la caradura de denunciar los problemas del sector agrícola causados por Sánchez

Sigue el campo español siendo el principal protagonista de la información nacional.

En el programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) salió José Luis Ábalos (PSOE) soltó un discurso en el que denunció los graves problemas que afectan al campo español como si su partido nada tuvieran que ver con la situación por la que atraviesan los agricultores españoles:

En España, obviamente, como en toda Europa, pero en España, hay un problema estructural de la agricultura. Claro que sí. Problemas de competencia, que se añaden en otros casos, como por ejemplo el regadío, el precio de las materias primas, los fertilizantes que no se controlan y encarecen los productos, la cadena, que es muy importante, porque un agricultor paga esto y luego en el supermercado te lo encuentras mucho más elevado. Esos son los problemas de verdad y los que hay que acometer. Ahora, si todo está mal y no solucionamos nada, y luego hay un problema también, el desplazamiento de la población, el envejecimiento de los agricultores, la falta de reposición, pero ahí todos los agricultores no son iguales. Los hay pequeños y los hay grandes, muy grandes. Los hay que son locales y los hay que son transnacionales.