Soberbio rastrillazo de Esther Esteban a Esther Palomera por acusar a PP y VOX de alentar las protestas de los agricultores

Alucinante.

La nómina de tertulianos progres que abundan por las televisiones generalistas ya tiene digerido el argumento, que PP y VOX están detrás de las protestas de los agricultores españoles.

En ‘Cuatro al Día‘, Esther Palomera, de ‘eldiario.es‘, salió con toda la mala baba posible a cargar contra los manifestantes a los que acusó de estar poco menos que politizados:

Es decir, los primeros que han llevado al ámbito y al terreno de la política esta protesta han sido algunos de ellos, no todos. Es verdad que hay una parte de los manifestantes que no pertenece a las tres asociaciones tradicionales que representan al sector. Pero también es cierto que yo creo que en esa competición que tienen el Partido Popular y VOX por capitalizar la protesta, se les ha escapado, están fuera del control incluso de VOX. Y esto es lo peligroso. No había nada más que escuchar hoy en la sesión de control al Gobierno hablar al señor Feijóo y al señor Abascal como estaban compitiendo por ese terreno.

Esther Esteban, de ‘El Español’, afeó a su compañera de tertulia su acusación sobre que PP y VOX calienten un asunto que ya viene caliente de años atrás y negó que esos partidos estén alentando las manifestaciones:

Hombre, faltaría más que la oposición no pueda hablar de un tema que está en la calle. Pero bueno, dos consideraciones importantes. Es verdad que estas concentraciones no se convocaron por las organizaciones agrarias. Las mayoritarias. Ni Asaja, ni Coag, ni UPA. ¿Qué pasó? Que fue por WhatsApp. Han paralizado un país a golpe de WhatsApp y de Telegram. A mí, yo creo, sinceramente, que el campo ha explotado porque está cargado de razones los agricultores. O sea, sus reivindicaciones son justas. Todo es política. Pero ¿qué no es política? ¿O es que detrás de los sindicatos no hay política?