El alcalde de Barbate zarandea al Gobierno Sánchez por tener a la Guardia Civil sin medios para luchar contra el narcotráfico

Colea el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate después de que una potente narcolancha embistiera en la noche del viernes 9 de febrero de 2024 a la zódiac de la Benemérita.

El trágico suceso volvió a dejar patente la nula preocupación del Gobierno Sánchez en dotar de medios a los agentes del Instituto Armado para hacer frente al problema existente en todo el Campo de Gibraltar con los narcotraficantes.

En Antena 3 Noticias, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, se mostró contundente a la hora de denunciar la dejadez del Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, al que acusó de no tener protegida la zona:

Molina, quien no es de VOX ni del PP sino de AxSI, partido fundado en 2016, con la aspiración de tomar el relevo del desaparecido Partido Andalucista, aseveró que aún no ha habido la oportunidad de poder entablar siquiera una breve conversación con el responsable de Interior:

No, no he tenido la oportunidad de hablar con nadie porque parece que están como en una nube, no atienden a los alcaldes, no están pendientes. Nosotros trabajamos con la Subdelegación. Todos los años y cada seis meses hacemos Junta de Gobierno local en la cual siempre manifestamos, ahí están representadas todas las instituciones, entre ellas la Delegación del Gobierno, que por cierto, casi nunca suelen venir los subdelegados, y en la que siempre dejamos recogido la escasez de recursos que disponen los medios de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, que no tienen recursos ninguno y cada vez van para menos.