Ayuso salta a la yugular de Marlaska: «¡Tiene que dimitir!»

Impecable.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mostró contundente en ‘La Mirada Crítica’ (Telecinco) con el suceso del fin de semana, el asesinato de dos guardias civiles en el puerto gaditano de Barbate tras ser embestidos por una narcolancha.

Ana Terradillos aseguró estar impactada por la noticia:

Ayuso denunció la desprotección a la que están sometidos los agentes:

Desde luego, la desprotección hacia los agentes es absoluta. Están destinados en lugares muy complicados, trabajando sin medios, abandonados a su suerte. Hay que hacer un cambio de la política. Políticamente parece que no interesan tanto. Hay que endurecer sin duda todas las penas contra el narcotráfico. Nada al lado de las drogas es bueno. Hay que dotar a todos nuestros agentes, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la nuestra. Es gente que vive desplazada por otros rincones de España y del mundo, con sus familias forzosamente desplazadas, con unos sueldos paupérrimos. Esto no puede ser.

La periodista preguntó si tendría que haber dimisiones:

Yo tenía la sensación ayer cuando vi la capilla ardiente de esa persona con la viuda, negándose a que el ministro Marlaska le condecorase. A mí me recordó otros tiempos, quizás la similitud no es tal, pero me recordó otros tiempos. Usted sabe a qué me refiero. ¿El punto de inflexión que hemos alcanzado este fin de semana no exige ceses? Yo no sé si hablo del Instituto Armado, hablo de la política, pero estamos en un punto en el que…