Isabel Díaz Ayuso trolea a la independentista TV3 riéndose de su cutre burla: «Yo estoy en la fachosfera»

Isabel Díaz Ayuso se ríe de su propia sombra.

En la entrevista que le hizo Ana Terradillos en ‘La Mirada Crítica’ (Telecinco) este 12 de febrero de 2024, uno de los temas finales a los que tuvo que hacer frente la presidenta de la Comunidad de Madrid fue el de la parodia que le han hecho en TV3.

Lejos de indignarse, troleó a la cadena separatista:

Si a mí me dices que, por ejemplo, abrir el grifo en cualquier casa de Madrid y que haya agua, eso es de ser fachas, aquí está la facha. Si bajarle impuestos a la gente que se esfuerza en Madrid, a los autónomos, a los comerciantes y ayudarles con su vida diaria, eso es ser facha, aquí estamos. Si intento becar, por ejemplo, como una persona que hay por aquí en el estudio, como me lo ha comentado antes, a sus hijos, porque se han esforzado, porque han sacado buenas notas y por tanto yo fomento que la gente estudie y se esfuerce, facha. Y si yo me esfuerzo, por ejemplo, y Madrid es la capital mundial del orgullo gay, Madrid es la primera plaza de toros del mundo donde se realizan las manifestaciones, los centros de datos, donde están los mejores espectáculos con sus aceitunas, ¿y eso es ser facha? Pues aquí estamos los fachas.

Si Madrid es ahora mismo la que lidera la creación de empleo, como te digo, de la Gran Fórmula 1 o tenemos los mejores datos sanitarios, o como hacemos hoy, ponemos en marcha el primer centro diurno de España para ayudar a esos enfermos de ELA. Pues muy facha.